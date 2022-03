Ducati, Suzuki, Yamaha: i team rimandati del Qatar

Una sola gara non basta per capire i valori in campo, ma di certo tra le luci sfavillanti di Losail sono emerse alcune ombre. I rimandati in Indonesia sono parecchi, a partire dalla Ducati che torna a casa con zero punti, Bagnaia finito a terra, Miller costretto al ritiro. Non un inizio fantastico per il team che lo scorso anno ha vinto il Mondiale costruttori con un margine di quasi 50 punti. Se da un lato abbiamo visto una GP21 molto efficace con Bastianini, sulla GP22 c'è ancora da lavorare, e i problemi sono per lo più legati all'elettronica, ma c'è da scommettere che li ritroveremo, del resto Bagnaia e Miller sono due ossi duri e l'Ing. Dall'Igna abituato ad arrivare primo con le novità tecnologiche, non è certamente disposto a rimanere nelle retrovie.