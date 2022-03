Questo weekend in Indonesia scatta il secondo GP dela stagione, Pecco ottimista: "Nei test avevo raccolto sensazioni positive, il tracciato di Mandalika mi piace, in generale penso si adatti alle nostre moto". Miller: "Cercheremo di fare passi avanti dalle prime libere". Gli orari delle gare: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

Ducati punta al riscatto a Mandalika, dopo il doppio zero con cui ha chiuso la prima gara di Losail con cui si è aperta la nuova stagione. Bagnaia è fiducioso: "Il posto è bellissimo e ci sono davvero tanti tifosi che non vedono l'ora di vederci gareggiare. Il tracciato mi piace, nei test di febbraio ho avuto sensazioni positive , spero che le condizioni di grip siano migliorate grazie al nuovo asfalto, in generale penso sia una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto ".

Widodo lo scorso novembre ha inaugurato il circuito di Mandalika , sull'isola di Lombok, testandolo di persona sulla sua Kawasaki verde. L'Indonesia non accoglieva un grande evento motociclistico dal 1997 . Con una popolazione di oltre 270 milioni di persone, abituate a spostarsi per lo più su due ruote, ha una delle più grandi comunità di appassionati di motociclismo al mondo

Il presidente indonesiano Joko Widodo, grande appassionato delle due ruote, ha accolto a palazzo i protagonisti della MotoGP che nel fine settimana riporteranno il motomondiale in Indonesia dopo 25 ann i, per la seconda gara stagionale

In attesa di esserlo in pista, nella settimana del secondo GP della stagione, i piloti della MotoGP si rendono protagonisti nelle strade di Giacarta. Grande accoglienza del presidente indonesiano Joko Widodo prima che prendesse il via l'inedita sfilata, tra due alti di folla festante. GP Indonesia live su Sky, attenzione agli orari: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP CIRCUITO MANDALIKA, I DETTAGLI

Miller: "Importante fare subito passi avanti"

Il compagno di squadra di Bagnaia, Jack Miller: "La stagione non è partita come speravamo, questo è certo, ma è anche vero che a Losail ci trovavamo in una buona posizione in griglia, la quarta, se non avessimo avuto un problema tecnico avremmo potuto puntare ad un ottimo risultato. Spero di poter proseguire nella stessa direzione e fare altri passi avanti".