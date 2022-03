In attesa di esserlo in pista, nella settimana del secondo GP della stagione, i piloti della MotoGP si rendono protagonisti nelle strade di Giacarta. Grande accoglienza del presidente indonesiano Joko Widodo prima che prendesse il via l'inedita sfilata, tra due alti di folla festante. GP Indonesia live su Sky, attenzione agli orari: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

CIRCUITO MANDALIKA, I DETTAGLI