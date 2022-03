MotoGp

Marquez è stato protagonista di una terribile caduta durante il warm up del GP Indonesia: è stato sbalzato in aria dalla sua Honda, battendo forte la testa dopo una rotazione in aria. Per lui un trauma cranico e varie contusioni, è stato dichiarato unfit e non ha potuto prendere parte al GP Indonesia. 'Sto bene, ho deciso di non gareggiare per precauzione, per non correre ulteriori rischi', spiega lo spagnolo sui social. Lunedì 21 svolgerà ulteriori accertamenti a Barcellona IL VIDEO - HIGHLIGHTS GARA