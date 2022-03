Dopo l'acquazzone a Mandalika la spunta Oliveira, autore su KTM di una gara perfetta. Una sorpresa ma non l'unica del weekend (e del Mondiale): abituato a soffrire su pista bagnata, questa volta Quartararo è secondo. Uno dei più esperti della pioggia come Miller non sale sul podio, a prendersi il terzo posto è Zarco. Bastianini, 11°, resta in vetta alla classifica. E ora si va in Argentina: gara il 3 aprile alle 20 live su Sky MOTOGP, PREMESSE DISATTESE Condividi

È stato il Gran Premio delle incertezze e ancora una volta, probabilmente, poco indicativo dei reali valori in campo di questo 2022. Prima la riduzione della gara di 7 giri, poi l'arrivo di un forte acquazzone che ha costretto la direzione gara a posticipare la partenza di più di un'ora. Su pista completamente bagnata il più incisivo alla fine è stato Miguel Oliveira con la KTM. In una giornata in cui era facile commettere errori lui è stato praticamente perfetto soprattutto nella gestione degli ultimi giri. Quartararo sorprende sul bagnato A sorprendere è stato Fabio Quartararo, il francese che solitamente soffre sul bagnato a Mandalika è stato davvero competitivo, veloce e aggressivo nei sorpassi che da metà gara in poi lo hanno riportato in zona podio. Bene il team Pramac, con Johann Zarco terzo.

Ducati dietro, Bagnaia 15° Ducati Bagnaia: "Deluso, il nostro potenziale è un altro" Ancora una volta le Ducati ufficiali restano indietro. Miller, da sempre considerato un esperto della pioggia, chiude ai piedi del podio mentre a Pecco Bagnaia è andata anche peggio, solo 15°. Per lui la delusione è grande, ma ancora una volta guarda al bicchiere mezzo pieno: il passo con gomme usate nel warm up era forte ed è da lì che il ducatista vuole ripartire guardando all'Argentina. Bastianini leader del Mondiale Il primo degli italiani è Morbidelli, in settima posizione non male considerando che partiva dalla 12^ casella. Al leader del campionato Enea Bastianini è bastato arrivare 11° per non perdere il primo posto nella classifica mondiale. In gara è stato protagonista di una serie di bellissimi sorpassi, ma purtroppo all'ultimo giro ha perso tre posizioni che lo hanno riportato indietro.