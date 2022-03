Il Ceo di Dorna, in un'intervista a Speedweek, sulle condizioni di Marc Marquez dopo il terzo caso di diplopia (sdoppiamento della vista): "Dovesse correre in Portogallo e lì ottenere un buon risultato, sarebbe ancora in lotta per il titolo". Il Motomondiale è in Argentina nel weekend: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

MARQUEZ NON SARA' AL GP DELL'ARGENTINA