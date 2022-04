Prima, storica vittoria dell'Aprilia e di Aleix Espargaró che con il trionfo nel GP d'Argentina si porta anche in testa al Mondiale piloti. "Sono molto felice - le parole del catalano, in lacrime all'arrivo - gara speciale, la mia numero 200 in top-class. Sono stato forte, avevo il passo, ma la pressione era doppia, tutti dicevano che sarebbe stato facile, invece non è stato così"

Lacrime di gioia al traguardo per Aleix Espargaró, nel giorno più bello per lui e l'Aprilia, al primo trionfo in MotoGP. Il catalano - che ha preceduto Martin (Pramac) e Rins (Suzuki) - è stato perfetto in Argentina: pole, vittoria e giro veloce sul circuito di Termas de Rio Hondo. Non solo: è anche il leader del campionato, con la casa di Noale per la prima volta in testa al Mondiale piloti top-class (finora non si era mai affacciata nei primi 3 posti). "Sono stato forte - le sue prime parole al traguardo - avevo il passo, ma la pressione era doppia, tutti dicevano che sarebbe stato facile, invece non è stato così. Sono veramente felice".