Non sta nella pelle l'AD Massimo Rivola, che al microfono di Sky Sport commenta la prima vittoria targata Aprilia: "E' un successo di squadra, merito di tutti. Un grazie al nostro capitano Aleix, con Vinales forma una grande squadra. Siamo pronti per diventare grandi. Ho messo le mutande viola per scaramanzia. Mi ha scritto anche Leclerc per complimentarsi..."

ULTIMO GIRO - HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE