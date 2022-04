Spettacolo a Termas de Rio Hondo, dove Aleix Espargaró precede Martín (Ducati Pramac) e Rins (Suzuki): prima storica vittoria in MotoGP dell'Aprilia e balzo in cima alla classifica. Bella rimonta di Bagnaia su Ducati, con il campionato più incerto di sempre: rivediamo i momenti decisivi del terzo GP della stagione. Il Mondiale torna domenica prossima in Texas, GP Usa live su Sky

