Il pilota spagnolo, in testa al Mondiale dopo l'Argentina, cerca conferme ad Austin: "Competitivo nelle prime gare, so che posso vincere. Se riusciamo a lottare per il podio è un segnale importante per la lotta nel Mondiale". Sul futuro: "Spero di restare in Aprilia per altri due anni". La gara domenica alle 20 live su Sky GP USA, CONFERENZA PILOTI - GUIDA TV Condividi

Prima vittoria in MotoGP e vetta del Mondiale: Espargaró on fire ad Austin. “Sono molto tranquillo e sereno, non mi sono mai sentito così, sono estremamente rilassato e orgoglioso di quello che abbiamo realizzato con Aprilia, abbiamo fatto la storia. Questo rappresenta un esame importante per noi, che arriva in un bel momento, non poteva esserci circuito migliore. Sono molto fiducioso, se riusciamo a lottare per il podio è un segnale molto importante per la lotta nel Mondiale", sottolinea Aleix alla vigilia delle prime prove libere.

"Mi piacerebbe continuare altri due anni con Aprilia" La gara Aprilia fa la storia in Argentina: gli HIGHLIGHTS "Mi piacerebbe fare altri due anni con Aprilia. Ho sofferto e faticato per arrivare fin qui, credo di meritarmi questo momento e che mi offrano un contratto adeguato. La RS-GP è la continuità del mio corpo, fa quello che voglio io, è la mia moto. E ho la sensazione che questa sia la moto che migliorata di più nell'inverno".

"La vittoria non era un'ossessione" foto "Resilienza": Aleix si tatua la vittoria di Termas "Non era un’ossessione vincere perché sono un ragazzo molto fortunato, sognavo di mettere su una bella famiglia e poi lavoro e passione, vado in bici, sono felice, una vittoria non mi cambia nulla, ma mi dà la confidenza su me stesso. Quello che mi rende più felice è di aver dimostrato nelle prime tre gare di essere competitivi, non solo di aver vinto in Argentina. Mi piacciono le sfide, sono pronto".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Pagelle MotoGP Espargaró-Aprilia al top, Ducati (quasi) bene Belle gare, grande passione, incertezza: il campionato di MotoGP è quanto mai avvincente. In Argentina Espargaró e Aprilia hanno raggiunto un traguardo storico, sono una combinata eccezionale. Martín si è arreso solo nel finale ad Aleix, Bagnaia ha rimontato dal 13° al 5° posto, ma gli altri piloti su Ducati non sono stati granché. Disastro Honda, Suzuki in risalita di Paolo Beltramo Un sacco di problemi prima del GP di Termas de Rio Hondo, poi però tutto è filato via alla perfezione e se nessuno, guardando le gare la domenica, avesse saputo del ritardo dell’aereo cargo col materiale di molte squadre si sarebbe accorto dell’anomalia. Insomma belle gare, grande passione, incertezza. Bene direi, anche perché quello che è accaduto in MotoGP è storico e bello. In MotoGP fermo Marquez, in difficoltà Quartararo, non c’è ancora un maschio Alfa: 3 gare 9 podi, 9 piloti differenti su quei gradini. Qualcosa di quasi unico. Nei campionati, anche se non ne guidiamo più le tre classifiche (ma soltanto quella della Moto2) siamo bravi e messi bene e comunque ai primi tre posti in MotoGP ci sono piloti che corrono con una moto europea e non giapponese. E domenica 10 c’è già Austin. ROTTA LA CALOTTA - Di ghiaccio, ovviamente. Prima vittoria in 500/MotoGP per Aprilia e per il suo pilota Aleix Espargaró addirittura primo successo in assoluto dopo 17 anni di gare. Una combinazione eccezionale, bella, meritata. La moto infatti è diventata poco alla volta sempre più competitiva e con l'arrivo dalla Ferrari di un leader come Massimo Rivola, una migliore organizzazione, maggiori investimenti, il direttore tecnico Romano Albesiano ha potuto mettere in pista un mezzo così competitivo e bello.