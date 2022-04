9/11

KTM - Il marchio austriaco in questo inizio di stagione ha stupito in positivo. Magari poco appariscenti in prova, ma sicuramente solidi in gara. Perlomeno con uno dei due piloti di punta: o Binder, o Oliveira. Insieme mai, il che lascia ancora le cose sotto una nube di fitta foschia. Come per Ducati dove i piloti forti sono più d’uno, anche in KTM devono trovare maggior costanza con uno (o entrambi) dei due. Dai due Rookies Gardner e Fernandez per il momento non ci si può aspettare molto.