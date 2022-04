Dopo aver condotto l'Aprilia a conquistare la sua prima storica vittoria in MotoGP, Massimo Rivola ha realizzato un altro sogno: creare una hall of fame nei pressi del box con le immagini più belle del successo di Aleix Espargaró in Argentina. Antonio Boselli ci mostra questo curioso backstage della casa di Noale, esibito nel venerdì del GP del Portogallo. Domenica 24 aprile la gara di Portimao alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

GP PORTIMAO, LE LIBERE LIVE