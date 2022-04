Portimao, Quartararo e Yamaha tornano grandi

Il riscatto del Diablo: domina in Portogallo e torna in vetta al Mondiale. Lui e la Yamaha dimostrano di poter giocarsela con Ducati, Suzuki ed Aprilia. I presupposti affinché Fabio e la Casa di Iwata proseguino l'avventura in MotoGP insieme si fanno più concreti. E questa settimana si torna subito in pista: a Jerez il sesto GP della stagione live su Sky

Aprilia e Ducati sul podio

Aprilia

Aleix Espargaró: "Mondiale? Occasione da cogliere"

Il secondo posto di Zarco regala soddisfazione in Pramac ma non sgombera il campo nei cieli Ducati. Bastianini non a posto con la mano il cui scafoide dovrà subire ulteriori controlli è ricaduto ed ha perso la leadership del Mondiale. Miller ha esagerato ed ha steso Mir mentre Bagnaia, stoico, ha tagliato il traguardo con una spalla malconcia che necessita approfondimenti medici martedì prossimo in un centro specializzato a Misano Adriatico. Il terzo posto di Alex, avvantaggiato dal cash tra Miller e Mir, è un'altra medaglia per l'Aprilia. Moto che si dimostra efficiente e versatile un po' in tutte le piste e pilota consistente e sereno. A pensare in grande a Noale non si fa un gran peccato.