Enea Bastianini scatterà 11° nel GP di Spagna dopo una qualifica condizionata anche da una caduta: "Non so cosa sia successo, ma in generale non avevo buone sensazioni. Non capisco perchè non riesco a guidare tranquillo. Il warm up sarà importante, l'obiettivo di entrare tra i primi cinque è fattibile". Domenica 1° maggio la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

HIGHLIGHTS QUALIFICHE