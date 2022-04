Fabio Quartararo fa il punto a 'Talent time' sulle trattative per il rinnovo del contratto con la Yamaha: "Il mio manager incontra spesso Lin Jarvis, ma al momento non ho firmato nulla. La decisione sarà mia al 100%. La priorità ora è lottare per il Mondiale 2022. Non mi spaventa andare altrove, un pilota vuole sempre migliorare". Domenica 1° maggio la gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

JARVIS: "PASSI AVANTI PER IL RINNOVO" - HIGHLIGHTS QUALIFICHE