Celestino Vietti è sesto nel GP di Spagna, risultato che consente al pilota del Mooney VR46 Racing Team di restare in vetta al Mondiale con 19 punti di vantaggio su Ogura: "Sapevamo che non era il nostro weekend, ho faticato. Prendiamo il positivo, ovvero i punti per la classifica"

Celestino Vietti chiude al 6° posto il GP di Spagna e si conferma leader del Mondiale con 19 punti di vantaggio sul giapponese Ogura . Scattato dalla sesta casella della griglia in sella alla Kalex, il pilota del Mooney VR46 Racing Team fatica a tenere il ritmo del gruppo in fuga per il podio e con un ritmo costante fino alla bandiera a scacchi, centra un importante piazzamento per la classifica. Anche se il vantaggio da Ogura si è praticamente dimezzato.

"Ho faticato tutto il weekend, mi serve uno step su queste piste"

"Portiamo a casa il positivo di questa gara e 10 punti per la classifica. Non sono del tutto contento, ho fatto fatica tutto il weekend, soprattutto oggi con la gomma davanti. Sapevamo che non era il nostro GP, perdevo a livello di ritmo due, tre decimi al giro rispetto ai più forti. Ho fatto in ogni caso un bel passo in avanti da venerdì, abbiamo capito e lavorato su molti aspetti e mi serve uno step di guida su piste di questo tipo. Sfruttiamo i test di Barcellona per recuperare terreno".