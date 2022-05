Bagnaia: "Vittoria incredibile, mi sono commosso"

Bagnaia non riesce a trattenere l'emozione per la prima vittoria del 2022 conquistata a Jerez: "È stato un giorno bellissimo. Al momento delle interviste in inglese, mi sono commosso quando ho iniziato a parlare. Al traguardo ho sentito una sensazione incredibile, sono orgoglioso del lavoro fatto fino ad ora, non solo qui al circuito, ma anche a casa con Uccio, Rossi, tutta la mia famiglia, tutti, è una vittoria un po' dell’Academy e un po' della mia vita privata" GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA Condividi

Il GP di Spagna rappresenta un nuovo inizio per Bagnaia. A Jerez è arrivata la prima vittoria del 2022 per Pecco, dopo un inizio di stagione complicato, nel quale il pilota torinese ha cercato di trovare il giusto feeling con la nuova GP22. Adesso tra Bagnaia e la sua moto è nata un’intesa che rilancia entrambi nella classifica del Mondiale. “È stato un giorno bellissimo – ha detto Pecco al microfono di Sandro Donato Grosso –. Al momento delle interviste in inglese, mi sono commosso quando ho iniziato a parlare. La prima vittoria del 2021 ad Aragon è stata importantissima, ma questa volta la prima vittoria del 2022 è stata molto più sofferta: venivamo da un periodo duro, avevamo lavorato tanto, ma non si era visto il nostro reale potenziale. Siamo arrivati prontissimi a questa gara, sapevamo di poter lottare per la vittoria".

"Ho guidato cercando di limitare la spalla" gp spagna L'ultimo giro con il commento di Meda e Sanchini Con questa vittoria, Bagnaia spazza via un inizio di stagione complicato. Quella di Jerez è la prima vittoria del 2022 per Pecco: "Punto di svolta? Ho guidato tutta la gara cercando di limitare la spalla. Negli ultimi giri avevo un po’ male alla mano, ma questo non ha compromesso nulla. Nel 2021 Quartararo sembrava imbattibile qui a Jerez, in quel caso la sua sfortuna è stata avere un problema al braccio e abbiamo recuperato. Quest’anno invece abbiamo spinto per tutta la gara, siamo stati costanti".

"La GP22 va guidata in modo più dolce sul gas" Bagnaia dedica questa vittoria alle persone che lo hanno supportato in questo periodo complicato: "Al traguardo ho sentito una sensazione incredibile, sono orgoglioso del lavoro fatto fino ad ora, non solo qui al circuito, ma anche a casa con Uccio, Rossi, tutta la mia famiglia, tutti, è una vittoria un po' dell’Academy e un po' della mia vita privata. A Portimao eravamo già a questo livello, purtroppo partivo ultimo e la MotoGP di oggi se fai una partenza alla Rins riesci a recuperare tanto, ma non ero al 100%. Questa moto va guidata in modo diverso, ci ho messo un po’ a capirlo, quando abbiamo smesso di adattarla siamo iniziati a migliorare. La GP22 va guidata in modo più dolce sul gas, ma rende molto, sulle piste guidate è molto agile, chiude bene le linee, è un passo avanti".