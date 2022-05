A Jerez è arrivata per Bagnaia la prima vittoria dell'anno, dopo un inizio di stagione complicato. Dopo la gara, Pecco si dirige nel box Ducati per festeggiare insieme al team: ci sono tutti per brindare insieme, dal direttore generale Gigi Dall'Igna al direttore sportivo Paolo Ciabatti, passando per il team manager Davide Tardozzi: "Questo successo ci dà tantissimo", specifica il pilota torinese, mentre in sottofondo risuona "Welcome to the Jungle" dei Guns N' Roses

