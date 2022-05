Grande Slam: una prestazione che non ammette equivoci. Pole, vittoria, giro veloce, sempre in testa. Pecco ha cominciato l’opera al sabato, registrando una pole storica a Jerez: dopo 16 lunghi anni (e 17 gare) spezza un duopolio di pole Honda/Yamaha, rimettendo il nome Ducati in cima alla graduatoria in qualifica sul tracciato andaluso. Era dal 2006 (Capirossi, Ducati) che i due marchi giapponesi dominavano la scena in qualifica qui. Alla domenica Pecco ha completato l’opera, anche in questo caso riallacciandosi a quel 2006, perché anche allora Capirossi mise a segno il Grande Slam. Per Bagnaia è la quinta vittoria in top-class, a 5 mesi dalla prima (Valencia 2021) ed il secondo Grande Slam dopo Algarve 2021. Successo importante per Ducati, a suggellare un inizio di stagione in gran forma: è solo il secondo anno con 3 vittorie Ducati nelle prime 6, ed il precedente è il 2007. Ma se allora era una Ducati ad una sola velocità, con Stoner a stravincere ed i suoi compagni di marca a razzolare nei bassifondi delle classifiche, quest’anno i vincitori per Ducati sono già due, Bastianini e Bagnaia.