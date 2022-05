Nelle parole di Bastianini al parco chiuso dopo la vittoria a Le Mans c’è tutta la crescita di un ragazzo diventato ormai un campione, capace di vincere tre gare da inizio stagione. Enea gestisce alla perfezione la domenica del GP Francia, nonostante una caduta nel warm up. Non parte favorito, è 5° in griglia, ma riesce comunque a mantenere un buon ritmo e a confezionare una gara intelligente: "Sono davvero contento per questa gara, è una vittoria inattesa, è stato un weekend complicato con qualche caduta. Ma in gara avevo un passo molto buono. Quando ho visto Bagnaia vicino, ho capito che inizialmente dovevo restare dietro, per poi provare a superarlo facendolo innervosire un po'. Secondo me Pecco ha sofferto il fatto che fossi lì. La sua caduta? Un errore che ci sta. Alla fine sono riuscito a superarlo e a vincere, grazie anche al lavoro del mio team".