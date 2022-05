L'ad Aprilia pronto alla gara del Mugello: "Siamo carichi, è una settimana importantissima per noi. Visto il suo stato di forma, mi aspetto che Espargaró possa lottare ancora per il podio. Vinales? Ha tutto il potenziale per farlo, gli serve solo un po' di tempo ancora". Sul futuro: "Sono fiducioso sul rinnovo di entrambi". Il GP Italia è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

