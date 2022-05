Dovizioso: "Non penso al ritiro, ma è un'opzione"

Solo 22° tempo nelle libere del Mugello, parlando alla stampa Dovi parla così dell'ipotesi di ritirarsi: "In questo momento potrei dire sì facilmente, ma vedremo". Sulla Yamaha: "Mi aspettavo di più. La moto è favolosa, ma con la carenza di aderenza faccio fatica, il motivo lo conosciamo e non c'è altro modo per andare forte". Questo weekend si corre il GP d'Italia: gara di MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

