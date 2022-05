Il pilota spagnolo al Mugello chiude le prime due libere a ridosso della top ten: "Non abbiamo ancora trovato la base adatta a me". Jorge ha una Ducati Gp22 con un motore diverso rispetto agli ufficiali: "Ho bisogno di un setup che mi aiuti a fermare la moto e a girare". Questo weekend si corre il GP d'Italia: gara di MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Undicesimo nella classifica combinata dopo le prime due prove libere del Mugello, Jorge Martín non nasconde le proprie difficoltà: "Sono arrivato con grande fiducia in me stesso ma poi in pista era tutto difficile, non abbiamo ancora trovato una base che mi piaccia, così è difficile lavorare". Lo spagnolo del team Pramac corre con una Ducati Gp22 con un motore diverso rispetto agli ufficiali: "Dobbiamo trovare un setup come quello del 2021, che andava bene più o meno ovunque. So che posso andare molto più veloce, ma se cerco di andare più forte cado quindi evito di rischiare e farmi male".