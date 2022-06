Bagnaia e Bastianini Up&Down, Quarta non sbaglia

Il francese ha 41 punti di vantaggio su Pecco e 28 su Enea grazie a una condotta di gara veloce e regolare. Espargaró non molla: solo 8 lunghezze di ritardo su El Diablo. Il GP di Catalunya è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Pecco Bagnaia ha ottenuto al Mugello la seconda vittoria stagionale, la sua sesta in MotoGP, e si è portato in quarta posizione in campionato. Il distacco da Quartararo è però ancora di 41 punti, perché il francese non solo è costante, ma anche velocissimo. El Diablo è in testa al mondiale con 122 punti, e nonostante una sola vittoria, ha conquistato anche 3 secondi posti. Nelle 8 gare disputate nel 2022 è sempre arrivato in top ten, e le sue performance sono un continuo crescendo. Negli ultimi 4 gran premi Fabio ha raccolto ben 78 punti, contro i 44 della prima parte di stagione, che corrispondevano a una media da quinto posto