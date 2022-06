Reduce dalla caduta del Mugello, Foggia si riscatta nella prima giornata di prove libere del GP di Catalunya chiudendo 3° nella classifica combinata alle spalle di Guevara e Holgado. 7° Migno, 9° il leader del Mondiale Garcia. La gara di Moto3 domenica alle 11 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Quarantadue punti da recuperare, questo è l’obiettivo di Dennis Foggia per riportarsi al vertice della Moto3. Impossibile farlo in un colpo solo, ma il pilota romano si è presentato in forma a Barcellona. Terzo nella prima giornata di prove, Foggia ha davanti a sè la montagna dei piloti di casa da scalare. Comanda Guevara, davanti a Holgado, Dennis ha registrato il suo miglior cronologico al mattino. Al pomeriggio le temperature dell'asfalto hanno reso particolarmente difficile il compito dei piloti. Pochi di loro hanno migliorato e l'ingresso alla Q2 sarà quasi di sicuro decisa sabato mattina, con temperature più fresche. Alle spalle di Foggia si è piazzato Masia, davanti a Suzuki, tra i pochi capaci di migliorarsi in FP2, a dispetto di una scivolata iniziale che l'ha obbligato a una lunga sosta ai box per sistemare la moto. Settimo Andrea Migno, solo nono Garcia, leader del campionato. Poi Oncu, che ha ha agguantato la decima posizione con una buona prestazione al pomeriggio, dopo aver chiuso fuori dai quindici il turno mattutino. Sul filo dei qualificati virtuali Riccardo Rossi (14°) partito col piede giusto, ma il genovese ha già dimostrato di aver fatto il salto di qualità da qualche gara. Assente Sasaki, vittima di un brutto incidente al Mugello, il suo sostituto David Salvador ha chiuso la giornata in diciottesima posizione. Assente anche Alberto Surra, rimasto a casa per l’infortunio al piede rimediato nel gran premio precedente, la riserva Marcos Uriarte è finito in ultima posizione, a quasi quattro secondi da Guevara.