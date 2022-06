Espargaró in crisi, HRC gli preferisce Nakagami

Pol Espargaró non è più gradito, "radio paddock" lo dà in uscita a fine stagione per fare spazio a Joan Mir. Il team ha deciso di puntare su Nakagami (team Honda LCR) per lo sviluppo della RC213V, piuttosto che sulla seconda guida della squadra ufficiale: un decisione che sorprende, ma fino a un certo punto. Intanto questo weekend si corre al Montmeló: il GP di Catalunya è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

La buona notizia è l'esito positivo dell'operazione di Marquez. La Honda può tornare a sperare in un futuro meno nebuloso ma per il resto procede a tentoni. Pol Espargaró non è più gradito, "radio paddock" lo dà in uscita a fine stagione per fare spazio a Joan Mir, al momento senza moto per il 2023 (a fine anno la Suzuki lascerà la MotoGP). La gestione dell'attuale campionato andrebbe vista soprattuto per immaginare il futuro. In quest'ottica sorprende, ma fino a un certo punto, la decisione di puntare su Nakagami (che corre per il team Honda Lcr di Lucio Cecchinello) per lo sviluppo della RC213V piuttosto che sulla seconda guida della squadra ufficiale.