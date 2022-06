Nel 2023 l'australiano passerà in KTM, dove ritroverà Francesco Guidotti, con cui ha lavorato già in Ducati Pramac. Proprio il team manager della KTM ha parlato di questa trattativa a Sky, oltre che della situazione degli altri suoi piloti: "Non è ancora fatta per Jack, non è stato firmato niente. Abbiamo già confermato Binder, mentre dobbiamo ancora decidere cosa fare con gli altri due", in riferimento a Oliveira e Raul Fernandez. In discesa le quotazioni di Remy Gardner

