C'è sempre un'Aprilia davanti a tutti anche nel warm up del GP di Catalunya. Miglior tempo per Maverick Vinales, che precede Bastianini e Di Giannantonio. Quinto il poleman Aleix Espargaró, autore del primo errore del weekend: lo spagnolo scivola alla curva 5, fortunatamente senza conseguenze. Più indietro le Ducati di Bagnaia e Miller. Il GP di Catalunya è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

