Vietti conquista la 50^ vittoria italiana in Moto2. Decimo podio per Canet, ma ancora nessuna vittoria. In Moto3 dominano gli spagnoli

Con una gara impeccabile, Celestino Vietti mette a segno un bel numero tondo per i colori italiani: la 50^ vittoria in Moto2. Vietti ha ottenuto tutti e tre i suoi successi in Moto2 quest’anno, un bottino di tutto rispetto, soprattutto in una fase così precoce del campionato. Il record di vittorie stagionali per i nostri colori è 8, ottenute da Franco Morbidelli nel 2017 e Pecco Bagnaia nel 2018, quindi, a quota 3, oltre a Vietti ci sono riusciti Andrea Iannone nel 2010 e 2011, Lorenzo Baldassarri nel 2019, Luca Marini ed Enea Bastianini nel 2020