Difficile ma non impossibile. Pecco Bagnaia non perde di vista l’obiettivo Mondiale nonostante il distacco importante dal leader Fabio Quartararo. A margine della della World Ducati Week, il pilota torinese ha parlato del suo avversario ma anche del feeling con la sua Ducati: “Alla fine lui è stato molto bravo e molto costante. Noi purtroppo siamo partiti a rilento, abbiamo avuto un po’ di problemi ad inizio stagione e non siamo riusciti a sfruttare tutto il potenziale di questa moto che siamo riusciti a capire adesso”. Poi sul Mondiale: “Vincere il mondiale sarebbe già stato difficile prima, con quest’ultimo zero lo sarà ancora di più, però sono tutte piste dove secondo me possiamo puntare a grandi risultati. Sicuramente Assen è una pista dove Fabio è molto, molto veloce però vedremo di riuscire ad essere molto competitivi anche noi e provare a stare davanti perché l’obiettivo è quello di star lì”.

Bastianini: “Non ho pressioni, conta il risultato” leggi anche Test Montmeló, Quartararo il più veloce. 2° Pecco Alla WDW c’è anche Enea Bastianini, che commenta così il suo possibile passaggio sulla Ducati ufficiale dalla prossima stagione: “La sto vivendo con leggerezza perché comunque avrò pacchetto ufficiale il prossimo anno e nel 2024, per cui sono molto tranquillo. Credo che la decisione avverrà dopo la pausa estiva ma al momento non ho pressioni, quello che conta di più per me è il risultato”. Poi sul prossimo appuntamento del Sachsenring: “È una pista molto, molto tecnica, molto stretta, corta e quindi non sarà sicuramente facile. Però credo che nei test abbiamo fatto uno step in avanti e abbiamo ritrovato un po’ la fiducia che ci è mancata nelle ultime due gare. Non è certamente una delle mie piste preferite però dovremo dare il 100% per ottenere il massimo e non tornare nella ghiaia…”.

Domenicali: “Quando fai errori, importanti penalizzazioni” leggi anche Nakagami sta bene: "Chiedo scusa a Bagnaia e Rins" Presente all’evento Ducati anche l’amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, che parla del Mondiale tornando poi sulla gara di Barcellona: “Ogni gara è importante, noi abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio a partire con il team ufficiale, Enea invece è partito fortissimo da subito. Siamo stati un po’ sfortunati, l’ultima gara è difficile da commentare. Credo che chi è andato a frenare dov’è andato abbia proprio sbagliato. Forse sarebbe importante anche, quando si fanno quegli errori lì, avere qualche penalizzazione che non abbiamo visto e questo ci è dispiaciuto un po’ perché in qualche modo con un risultato come quello di domenica penalizzi il lavoro di centinaia di persone, il lavoro della squadra: c’è una gara intera e non va giocata alla prima curva”. Poi però aggiunge: “Ci sono ancora 11 gare, c’è la possibilità di far bene, ma sicuramente il distacco è importante. La soddisfazione è che siamo veloci in ogni gara, in ogni tipo di circuito e ogni pista. Anche nelle prove di lunedì a Barcellona siamo stati molto veloci con Pecco anche con la gomma molto usata, quindi soddisfazione da una parte, rammarico dall’altra però le gare sono così e bisogna lavorare con il sorriso per fare il meglio ad ogni gara”.

Domenicali sul mercato Ducati: “Sta andando molto bene” leggi anche Miller: "Non dimenticherò mai la Ducati" Infine, l’amministratore delegato ha parlato anche del mercato Ducati che “Sta andando bene”. Domenicali conferma che si tratta di “Un momento un po’ complicato e difficile per tutti perché c’è una scarsità globale di alcuni componenti quindi i numeri che si riescono a consegnare ai clienti spesso sono determinate non tanto dalla domanda ma da quante moto si riescono a produrre”. Poi conclude: “Nonostante tutto noi abbiamo chiuso maggio, i primi cinque mesi, con i migliori primi cinque mesi della storia dell’azienda. Quindi è un momento molto bello sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista commerciale, per cui arriviamo a questo WDW in grande forma”.