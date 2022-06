Ducati chiamata al riscatto nel GP di Germania, in programma domenica al Sachsenring. Bagnaia, reduce dalla caduta di Barcellona, è ora in ritardo di 66 punti dal leader del Mondiale, Quartararo: "Fabio e la Yamaha sono molto forti, l'obiettivo è accorciare le distanze prima della pausa estiva. Con Assen sono due appuntamenti molto importanti per noi". Il GP di Germania è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW GUIDA TV - L'ANALISI DELLA PISTA DI MAURO SANCHINI Condividi

La Ducati è pronta a tornare in pista questo fine settimana sul circuito del Sachsenring, nei pressi di Chemnitz, per disputare il decimo Gran Premio della stagione MotoGP 2022, il GP della Germania. Con i suoi 3.7 km, il tracciato sassone è il più corto tra quelli presenti in calendario e ha finora visto Ducati trionfare in un’occasione, nel 2008 con Casey Stoner. In totale la casa di Borgo Panigale conta 5 podi, tra i quali il più recente è il terzo posto ottenuto da Andrea Dovizioso nel 2016. Anche Jack Miller, nono al momento in Campionato e fresco di firma con la KTM, vuole tornare ad essere protagonista nella gara in programma domenica in Germania.



Pecco: "Prossimi due GP molto importanti per noi" Bagnaia, reduce da una gara sfortunata a Barcellona, che lo ha visto coinvolto in un incidente alla prima curva, vuole tornare a lottare per la vittoria sul tortuoso circuito tedesco. Per il pilota italiano sarà fondamentale riuscire a centrare un buon risultato in Germania, per accorciare le distanze in classifica generale. "Il GP di Germania e il GP d’Olanda, che correremo la prossima settimana ad Assen, saranno due appuntamenti molto importanti per noi. Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in Campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po’ le distanze prima della pausa estiva. In questo momento Fabio e la Yamaha sono molto forti, ma ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica

Miller: "Voglio riscattarmi" mercato piloti Miller ha scelto: nel 2023 correrà con Ktm "Sono contento di tornare a correre questo fine settimana in Germania. Dopo l’ultimo Gran Premio al Montmeló, ho molta voglia di ritornare in sella alla mia Desmosedici GP per provare a riscattarmi. Il Sachsenring è un tracciato piuttosto tortuoso e particolare e non sarà sicuramente una gara facile ma, come sempre, darò il massimo per cercare di ottenere il miglior risultato".