Nel corso delle FP2 il francese era rientrato ai box sconsolato, poi ai microfoni di Sky Sport si è dimostrato comunque fiducioso dopo il 7° tempo nel venerdì di prove libere: "Ma la pista ci deve dare una mano, se il grip non è buono facciamo fatica". Il GP Germania è in diretta domenica 19 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE