Jack Miller nel 2023 lascerà Ducati per accasarsi in KTM. Il team manager Francesco Guidotti ha spiegato ai microfoni di Sky Sport i motivi del ritorno dell'australiano nella scuderia in cui aveva già corso a inizio carriera in Moto3. "Dovevamo differenziare da quello che abbiamo adesso - ha spiegato il manager nel corso delle FP1 al Sachsenring -. Jack può portare esperienza, visto che abbiamo 4 piloti che nella categoria hanno corso solo con KTM. Poi Jack ha lasciato un buon ricordo, ha accettato con entusiasmo la proposta e si è definito tutto al meglio". Indiscutibile il bagaglio di esperienza dell'australiano, che però ha anche la fama di essere un istintivo. "C’è la parte buona e quella meno buona di essere istintivo - ha proseguito Guidotti -. Certo, dopo 5 anni di Ducati andare su un’altra moto può essere un rischo. Un rischio che però dovevamo prenderci. Se non si rischia un po’ non si ottiene niente".