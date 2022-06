Pecco vuole invertire la rotta dopo le due cadute a Barcellona e al Sachsenring: "Assen è una pista speciale per me, qui ho vinto la mia prima gara nel Motomondiale e me la sono pure tatuata sul braccio. Sono deluso dalla caduta del Sachsenring, voglio rifarmi". Fiducioso anche Miller. "Da Barcellona ho ritrovato feeling con la Desmosedici, entusiasta di tornare a correre qui". Il GP di Olanda è in diretta domenica 26 giugno su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Dimenticare il Montmelò e il Sahsenring e tornare a fare punti, possibilmente il bottino massimo. E' questo l'obiettivo di Francesco Bagnaia in vista del GP di Assen in programma domenica 26 giugno in diretta su Sky Sport. "Sono felice di tornare in pista ad Assen - ha esordito il ducatista alla vigilia del weekend olandese -. E' un tracciato speciale per me, perché qui ho ottenuto la mia prima vittoria nel Motomondiale. Ce l’ho addirittura tatuata sul braccio! Purtroppo lo scorso anno avevamo faticato molto, ma sono convinto che le cose andranno diversamente ora" 'Pecco' torna poi sulla caduta del Sachsenring: "Anche in Germania non eravamo tra i favoriti, ma alla fine siamo stati molto competitivi - ha proseguito -. Per questo sono ancora più deluso della caduta in gara, perché fino a quel momento tutto era stato perfetto. Voglio rifarmi qui in Olanda e chiudere con una nota positiva questa prima parte della stagione”.