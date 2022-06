Enea Bastianini commenta il venerdì di Assen, che lo ha visto fuori dalla Top-10 anche a causa di Franco Morbidelli, penalizzato per averlo ostacolato: "Ha fatto una mossa pericolosa, sono sicuro che non l'ha fatto apposta, ma ho rischiato di centrarlo in pieno. Sarà fondamentale domani centrare il Q2, speriamo sia asciutto". Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Enea Bastianini resta fuori dalla Top-10 al termine del venerdì di Assen . Potrebbe essere un problema per il pilota del team Gresini, visto che le previsioni meteo in terra olandese sono piuttosto instabili. Enea paga la sfortuna di una bandiera a scacchi che ha vanificato un giro veloce e il rallentamento di Franco Morbidelli , che anche per questo è stato penalizzato con un long lap .

"Mossa pericolosa di Morbidelli, sarà importante entrare in Q2"

"Franco per due volte di fila si è messo in mezzo, anche se era finito sul verde e il suo non sarebbe stato valido. Non ho capito perchè, ma va bene così. Guardando il bicchiere mezzo pieno, sono andato abbastanza forte e ho trovato giuste sensazioni. Sono cose che non andrebbero fatte. La prima è andata bene, la seconda ho rischiato di centrarlo in pieno. Forse stava pensando a qualcos'altro, ma è stata una mossa pericolosa. Ho perso tanto con quella cosa, forse sarei stato in Q2 provvisoria. Spero che sia asciutto domani, sono sicuro che Franco non l'ha fatto apposta".