Franco Morbidelli è stato penalizzato con un long lap per aver ostacolato in due occasioni il giro veloce di Bezzecchi e Bastianini. "E' una penalità che ci sta, dovremo dimenticarla in fretta. Miller, lo scorso GP, ha conquistato il podio nonostante tutto. E' tosta, ma si può fare".

Franco Morbidelli è stato penalizzato con un long lap in vista del GP d'Olanda, in programma domenica ad Assen. Il pilota della Yamaha è stato infatti sanzionato per aver ostacolato in due occasioni il giro veloce di Marco Bezzecchi (in curva 1) e di Enea Bastianini (in curva 13). Proprio il pilota della Ducati del team Gresini si era lamentato al termine della sessione. Come specificato dagli Stewards, Morbidelli è accusato di aver creato "problemi di sicurezza" per essere andato troppo lentamente. Il pilota italiano aveva anche già ricevuto un'ammonizione verbale nel precedente Gran Premio.