Le parole del ducatista dopo la splendida vittoria sul circuito di Assen. "Avevo paura di cadere di nuovo, ero terrorizzato e non è stato facile gestire la situazione. Oggi era importante vincere e recuperare punti in classifica", ha spiegato a Sky Sport il pilota torinese

Francesco Bagnaia è tornato. Dopo i due zeri alla voce punti in classifica maturati nelle ultime due gare a B arcellona e al Sachsenring , Pecco ha finalmente capitalizzato la pole position dominando la gara dalla prima curva . "Oggi b isognava vincere e provare a recuperare dei punti - ha spiegato a Sky Sport il ducatista -. Poi è andata bene che Quartararo non ha finito la gara. Mi sono divertito tantissimo, è stato speciale . Sono partito bene, ho subito attaccato e staccato forte alla prima curva. E’ stato bello".

"Ma che paura di cadere..."

leggi anche

Ad Assen arriva la laurea dell'industria italiana

Bagnaia ha poi raccontato l'ansia con cui ha vissuto il Gran Premio, scandendo il ritmo sugli inseguitori. "Per fortuna ho persone che mi stanno vicino e mi aiutano nei momenti difficili - ha concluso Pecco -. Avevo il terrore di cadere, ma ho gestito tutto al meglio, anche quando ha iniziato a piovere. Non è stato facile ma ce l’ho fatta. Andare in vacanza con questa gara, ci dà grande sollievo".