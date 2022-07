Importanti novità per la Casa di Borgo Panigale, che ha svelato tutti i dettagli tecnici della sua prima moto elettrica. Come annunciato dalla Ducati, il progetto "V21L" è già in uno stadio avanzato verso il 2023 quando il team gareggerà nella FIM MotoE World Cup. Dal peso alla velocità, ecco tutte le informazioni da sapere