Cosa c'è dietro le parole (da capitano) di Marquez

La conferenza di Marquez al Red Bull Ring, prima del GP Austria, rappresenta un monito per la HRC. Un invito a cambiare passo, ad adeguarsi alla rapida evoluzione della MotoGP: "Come quando un rookie impone un nuovo stile di guida e gli altri devono adattarsi", è stato il paragone usato da Marc. Secondo lo spagnolo "il problema della Honda non è la moto, ma il progetto". Una frase che suona come una bocciatura definitiva per il 2022 della casa giapponese

Tra una settimana potrà scoprire il suo destino di pilota. Il suo rientro alle corse in questa stagione dipenderà dall’esito dell’esame ("una Tac" l’ha definito lui) a cui si sottoporrà per verificare il recupero dell’omero destro operato per la quarta volta lo scorso 2 giugno. "I medici mi diranno quando potrò tornare in sella", ha spiegato Marquez nella conferenza stampa organizzata giovedì al Red Bull Ring. Ma il suo futuro di pilota, in grado di lottare ancora per il titolo, dipenderà anche dai prossimi passi della Honda. Cha, a sentire lui, deve cambiare sistema di lavoro. "Anche se con quello attuale ha vinto tantissimo", ha tenuto a precisare il fenomeno spagnolo. In sostanza, nel discorso che Marc ha dedicato alle sue condizioni fisiche e al nuovo progetto, s’intravvede una richiesta, che sembra quasi un monito, a cambiare passo. E "a rinnovarsi" ha detto in modo esplicito Marc. "Perché la MotoGP sta cambiando, come quando un nuovo rookie impone un nuovo stile di guida e gli altri devono adattarsi (sembra di leggere la sua biografia…ndr), così anche in MotoGP i sistemi di lavoro devono evolversi". Inoltre, con meno test a disposizione, "il rapporto tra chi lavora in circuito e chi lavora in Giappone, deve essere più coordinato, devono lavorare assieme", ha chiarito lo spagnolo.