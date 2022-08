Il ducatista chiede aiuto al compagno di squadra in vista del GP d'Austria e della lotta Mondiale con Fabio Quartararo e Aleix Espargaró: "Io e Jack siamo amici, l'anno scorso mi ha fatto passare ad Austin...". Poi sul secondo posto in qualifica: "La squadra ha fatto un gran lavoro dopo la scivolata in FP4 e ora abbiamo il passo per lottare per la vittoria"

Pecco Bagnaia ha chiuso al secondo posto il sabato di qualifiche al Red Bull Ring . Il ducatista, che stava già pregustando la pole position, è stato scalzato nel finale da un super Enea Bastianini . Domenica 21 agosto ci saranno quattro Ducati nelle prime cinque posizioni , ma Pecco si aspetta una lotta serrata con gli altri. "Non è che se ci sono queste Ducati davanti a tutti significa automaticamente che vincerò - ha spiegato il torinese a Sky -. Bastianini e Zarco vanno forte . Enea, tra l'altro, negli ultimi giri di gara riesce a essere molto costante con i tempi. E poi c'è anche Quartararo , che sta facendo un bel lavoro". Pecco, dunque, si aspetta una lotta con le altre Ducati per i posti che contano. Con tutti tranne che con Miller . "Jack lontano in campionato? Non così tanto (l'australiano ha 77 punti di ritardo, ndr), però l’anno scorso a Austin mi aveva lasciato passare e mi aveva fatto fare un risultato positivo. Da Jack mi aspetto un aiuto : siamo amici e ci troviamo molto bene. Abbiamo parlato anche oggi, vogliamo entrambi essere davanti ed è una bella cosa", ha aggiunto Bagnaia.

Bagnaia: "Abbiamo il passo per vincere"

E dire che il sabato pomeriggio del ducatista sul circuito austriaco non era iniziato al meglio, con la scivolata nelle FP4 e la corsa contro il tempo per rimettergli a posto la moto con cui sentiva più feeling in vista del Q2. "Sono molto contento, la squadra ha fatto un grandissimo lavoro - ha detto Pecco -. Ha fatto in modo che potessi utilizzare la moto con cui mi sto trovando meglio. Sembrava a posto, ma ormai basta una banale scivolata...". Bagnaia è comunque ottimista in vista della gara di domenica 21 agosto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 14. "La cosa importante è il passo in avanti nelle FP4, ora abbiamo tutte le carte per lottare per la vittoria. Limare mezzo secondo dal time attack di stamattina è stata tanta roba", ha concluso.