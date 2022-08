Le parole di Pecco Bagnaia in vista del Gran Premio di San Marino e della riviera di Rimini (live su Sky Sport MotoGp domenica 4 settembre alle 14): "E' una pista speciale per me, veniamo da tre vittorie di fila e abbiamo aspettative alte. Ma guai ad abbassare la guardia...". Ottimista anche Jack Miller: "Qui sono sempre andato bene, confido di essere anche io tra i protagonisti del weekend"

Dopo le tre vittorie consecutive tra Assen, Silverstone e Spielberg e il successo sul circuito "Marco Simoncelli" della scorsa stagione, Pecco Bagnaia si riaffaccia al Gran Premio di casa a Misano con grandi aspettative. "Sono davvero felice di tornare qui. Abito a 20 minuti dal circuito e per me è una pista davvero speciale. Ho tantissimi bei ricordi, perciò sarà sicuramente un fine settimana ricco di emozioni. E poi ci saranno molti ducatisti sulle tribune, perciò l’atmosfera sarà davvero unica - ha detto Pecco al sito ufficiale Ducati -. Arriviamo a Misano dopo aver vinto le ultime tre gare e anche lo scorso anno siamo arrivati primi, perciò le aspettative sono sicuramente alte. Non dobbiamo però perdere la concentrazione: l’obiettivo è centrare come sempre il miglior risultato per conquistare altri punti importanti per la classifica generale".