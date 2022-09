Penalità, cadute e buoni tempi. E' stato un venerdì da montagne russe per Francesco Bagnaia sul circuito di Misano, chiuso al secondo posto nella classifica combinata alle spalle del futuro compagno di squadra in rosso, Enea Bastianini, ma anche con qualche asterisco. In primis la penalizzazione di tre posizioni in griglia nella gara di domenica dopo una distrazione fatale nelle FP1. "Ho sbagliato io, ho fatto male i calcoli - ha spiegato 'Pecco' a Sky Sport -. Pensavo di avere solo un giro a disposizione e di aver preso la bandiera a scacchi, ma in realtà non era così. Ho chiesto scusa". Poi ancora: "Ero in mezzo e ci sono delle regole, la penalità è giusta. Sarà molto importante partire il più avanti possibile". Con la pole il ducatista scatterà 4°, ciò signifca che la seconda fila sarà la sua massima aspirazione domenica. "La qualifica sarà fondamentale, l’obiettivo è assolutamente la seconda fila".