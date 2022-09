Dopo il successo di Bagnaia in Austria (terza vittoria consecutiva), i tifosi italiani non vedono l'ora di vedere correre Pecco e la Ducati sul circuito di casa intitolato a Marco Simoncelli. Il GP di Misano è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in diretta su TV8 e in streaming su NOW: ecco il programma completo, dalle prove libere alle gare

MOTOGP A MISANO: LE LIBERE LIVE