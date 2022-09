Manco a dirlo è stato il più veloce. Anche in una giornata in cui i tempi contavano meno del solito Pecco Bagnaia ha voluto comunque mettere la sua Ducati rossa davanti a tutti. Il piemontese ha realizzato il miglior tempo nella prima giornata di test sul circuito di Misano in 1:31.292. Ma, a prescindere dal risultato della classifica combinata, il ducatista è soddisfatto per aver risolto un problema che, in qualche modo, stava condizionando lui e i suoi meccanici nelle ultime gare: il feeling con la moto numero 2. In Austria e a Misano i meccanici avevano dovuto lavorare in fretta e furia per ripristinare la moto numero 1 danneggiata dalle cadute in FP4. Oggi Pecco può affrontare un eventuale incidente con la prima moto con più serenità. "Ultimamente faticavo a essere veloce con entrambe le moto. Con una mi trovavo meglio, oggi siamo riusciti a limare le differenze e a renderle uguali. D’ora in avanti riusciremo a utilizzare due moto durante il weekend".