L'Italia è reduce da due successi negli ultimi due anni (Morbidelli nel 2020 e Bagnaia nel 2021), in quello che è tradizionalmente un fortino Honda. Merito di Marc Marquez, che potrebbe anche essere in pista (anche se al rientro non potrà certo essere al 100 per cento). Tutte le statistiche del GP di Aragon.

Non potrebbe esserci momento migliore per gli avversari della Honda per attaccare i primati del marchio giapponese ad Aragon. I numeri per loro sono impressionanti: 7 vittorie e 7 pole, che, essendo 13 le gare disputate qui finora, rappresentano più della metà del bottino totale o, se vogliamo, l’occasione per i rivali di pareggiare il conto, anche se la partita è “Honda contro resto del mondo”. La Honda deve la gran parte dei suoi successi a Marc Marquez: qui ha vinto cinque volte e l’anno scorso ha sfiorato il successo, trovando in Bagnaia un avversario insormontabile. Certo, la Honda non è solo Marquez, Marc almeno, visto che Alex è riuscito a finire al secondo posto qui nel 2020, ma senza il suo pilota di punta (e se ci sarà non potrà essere certo al 100 per cento), e senza il caro vecchio Pedrosa, il conteggio dei loro podi scende da 13 a 2: il suddetto di Alex e la vittoria di Stoner nel 2011. Con questi presupposti, Honda è costretta a giocare, ancora una volta quest’anno, in difesa ad Aragon, cercando di parare gli assalti della Ducati in primis e quindi della Yamaha, che qui ha vinto per l’ultima volta con Morbidelli nel 2020.