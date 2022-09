Il campione spagnolo ritorna in sella alla sua Honda: dopo l’incidente avuto nel luglio del 2020, ha subìto quattro diverse operazioni all’omero destro. Il fuoriclasse di Cervera aveva anche provato il rientro tra la prima e la quarta operazione ma, come da lui stesso ammesso, l’ha fatto troppo velocemente. Adesso però dopo 110 giorni dall’ultima gara è pronto per tornare in pista, come dimostra anche il video pubblicato sui social

Marc Marquez torna in pista. A 110 giorni dall’ultima gara, corsa lo scorso mese di maggio in Italia, lo spagnolo rientra ufficialmente e lo farà nel prossimo weekend ad Aragon. Dopo quattro operazioni all'omero destro, dovute all'incidente del 19 luglio 2020 a Jerez e una lunga riabilitazione, l’otto volte campione del Mondo rientra come ufficializzato dalla stessa Honda.

La felicità di Marc Marquez: dai videogiochi alla pista

Parallelamente al comunicato ufficiale della Honda, Marc Marquez ha pubblicato due video attraverso i suoi canali social. Nel primo, sorridente, esprime tutta la sua felicità: “Abbiamo deciso con il team che la cosa migliore per il mio recupero è quella di tornare in sella alla moto, e farlo ad Aragon con tutti i tifosi ad appoggiarmi è qualcosa che non ha prezzo. Non vedo l’ora che sia venerdì per tornare in pista”, ha detto il nativo di Cervera, a poca distanza proprio da Aragon. Ancora più emotivo ed intenso il secondo video, quello dove si vede il fuoriclasse spagnolo che passa letteralmente dai videogames alla pista. Marquez, intento a giocare con il joystick in mano, decide che è ora di rivestirsi da pilota e tornare in pista proprio nella sua Aragon. Il tempo dell’attesa è definitivamente concluso.