Da giovedì 15 a domenica 18 settembre la MotoGP scende in pista ad Aragon per un nuovo Gran Premio ricco di spunti: dal ritorno di Marc Marquez alle gare, alla sfida Mondiale tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Ecco tutti gli orari del weekend per non perdersi nulla sui canali Sky Sport. Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre alel 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

La MotoGP torna in pista ad Aragon per un nuovo grande appuntamento di scena da giovedì 15 a domenica 18 settembre, tutto in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Domenica alle 14, live dal MotorLand Aragón, c'è la gara della MotoGP (Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro anche su TV8, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Poi a seguire, dalle 16, appuntamento con “Race Anatomy” per i consueti approfondimenti post GP con le interviste ai piloti e ai protagonisti del paddock e nei box. C'è grande attesa per il ritorno alle gare di Marc Marquez a 3 mesi e mezzo dall'ultimo Gran Premio disputato ad Aragon e per la sfida in chiave Mondiale tra Bagnaia e Quartararo, distanti ora 30 punti, con Aleix Espargaró su Aprilia terzo incomodo.