Dopo l'antipasto del venerdì con Jorge Martin miglior tempo dopo le Libere 2, al Motorland di Aragon si inizia a fare sul serio con le qualifiche: prima i piloti della MotoGP torneranno in pista alle 9.50 per le FP3 e poi alle 13.30 per le FP4. La caccia alla pole position è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 14.10

Martin davanti a tutti nel venerdì di Aragon è la dimostrazione che per i piloti, come per tutti gli sportivi del resto, quasi sempre è la testa a fare la differenza. Smaltita la delusione di non essere stato scelto per il team ufficiale, si è presentato su una pista che gli piace e che conosce nella miglior condizione possibile. Il suo tempo gli consente di essere li davanti a tutti e di prevedere un Fabio Quartaro che l'ottimismo lo attinge dagli sforzi tecnici della Yamaha, visto che il nuovo telaio gli piace, la spunta nella comparativa con quello standard, e gli ha consentito di andar forte in entrambe le sessioni. Alle sue spalle Zarco, Bastianini e Bagnaia. Tre piloti che battaglieranno per la pole position, perchè il giro secco lo hanno nelle corde e perchè per motivi diversi vogliono la vittoria qui in Spagna prima della doppia trasferta orientale.