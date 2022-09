Questa volta è stata "solo" doppietta per la Ducati. È ovviamente un’affermazione ironica, perché la marca italiana ormai ci ha abituato a delle prestazioni stellari, tanto che sono diventate la routine. I primati arrivano a pioggia, a partire dal Mondiale costruttori, il quarto nella storia, terzo consecutivo, conseguito con ben 5 gare d’anticipo. Le vittorie quest’anno sono 10, solo una in meno della stagione record del 2007. Ma se allora le vittorie furono 10 di Stoner e una per Capirossi, quest’anno sono distribuite 6-4, punteggio tennistico, tra Bagnaia e Bastianini. Non è frequente trovare un team che riesca a vincere almeno 4 gare con due piloti diversi, tanto che l’ultima a riuscirci era stata la Yamaha nel 2015, con due nomi di assoluto rilievo: 7 successi per Jorge Lorenzo e 4 per Valentino Rossi. Passando a un primato meno “nobile”, c’è il conteggio dei podi: 24 quest’anno, ad eguagliare il loro record personale stabilito l’anno scorso. Riavvolgiamo il nastro al sabato: non solo pole, ma prima fila completa. Per la prima volta la Ducati registra 12 pole in una stagione (furono 11 l’anno scorso) e siamo già alla 5^ prima fila monopolizzata quest’anno, un’impresa mai registrata in questo secolo. L’ultimo costruttore a riuscirci infatti era stato la Honda nel 1998, quando le prime file erano composte da 4 piloti.