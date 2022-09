Dopo il brutto incidente con Marc Marquez ad Aragon, Takaaki Nakagami è stato operato al 4° e 5° dito della mano destra: "Ieri sembrava che i tendini fossero danneggiati. Non è stato necessario alcun trapianto di pelle e crediamo che l'infortunio non gli impedirà di essere al via del suo Gran Premio di casa", si legge nella nota diffusa dal team Honda Lcr. La MotoGP torna subito in pista a Motegi, gara in diretta sul canale 208 alle ore 8 italiane di domenica 25 settembre